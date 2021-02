Florenzi ha convinto il PSG: rendimento super, il riscatto del terzino azzurro è dietro l'angolo

L'arrivo a Parigi di Alessandro Florenzi, come quello di Moise Kean, era stato accolto da un mix di scetticismo e stupore. Il terzino azzurro era reduce da un paio di stagioni non proprio entusiasmanti ma Leonardo, dopo aver perso Meunier, è andato sul sicuro, affidandosi a un giocatore che conosce molto bene. E dopo pochi mesi, l'ex capitano della Roma ha conquistato tutti: quella contro il Barcellona è solo l'ultima di una serie di prestazioni davvero molto positive. Così, il Paris Saint-Germain starebbe pensando di esercitare l'opzione di acquisto che aveva concordato in estate con i giallorossi.

Come spiega L'Equipe nella sua edizione odierna, si tratta di un prezzo molto ragionevole per un giocatore che è nel pieno della sua carriera: otto milioni di euro sono un'inezia per il club francese, che è rimasto piacevolmente sorpreso dalle qualità del 29enne esterno, gradito a tutti anche nello spogliatoio.