Florenzi, il futuro può attendere: "Voglio aiutare il PSG a vincere qualcosa di importante"

"Differenze tra Roma e Parigi? Entrambe le città sembrano un museo all'aperto. Roma lo è di più per i suoi scavi. Ovunque ti giri trovi qualcosa di interessante". Parla così Alessandro Florenzi, ai canali ufficiali del PSG (impegnato domani nel ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco): "Paredes e Marquinhos mi hanno aiutato molto ed ho avuto la fortuna di giocare anche con Varratti e Icardi. Mi hanno aiutato ad integrarmi in un gruppo ben collaudato, dove tutti sono stati molto disponibili. Si sono rivelati i campioni che sono anche umanamente. Il PSG è una delle migliori squadre al mondo - continua Florenzi raccontando la sua avventura con la maglia del club parigino - è la storia degli ultimi anni a dirlo. Vogliono vincere qualcosa di importante, io cercherò di dare il mio contributo per portare a casa più vittorie possibili e aiutare la squadra". Florenzi si è trasferito a Parigi con la formula del prestito (oneroso) con diritto di riscatto in favore del club di Al-Khelaifi.