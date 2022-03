Florenzi: "Vincere soffrendo ci aiuterà. Al Milan ho trovato una famiglia"

vedi letture

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, analizza il successo di misura sull’Empoli ai microfoni di DAZN: "Abbiamo corso tutti, siamo stanchi ma molto felici per questa vittoria che doveva arrivare in un modo o nell'altro. Segnando il 2-0 potevamo gestirla meglio ma vincere soffrendo ci può fare bene anche per il futuro”.

L'Empoli vi ha messo in difficoltà?

"L'Empoli giocava veramente bene, non era semplice ma dentro di noi avevamo quella voglia in più che fa la differenza".

Cosa vuol dire andare a +5 sull'Inter?

"Vuol dire poco, dobbiamo solo fare la corsa su noi stessi. Sabato sarà la prima di tanti finali".

Sembra che tu sia al Milan da sempre.

"Perchè ho trovato un ambiente molto bello, una famiglia che mi ha accolto. Io ci ho messo del mio non facendo mai mancare impegno e professionalità. Il mio obiettivo è cercare di fare qualcosa di bello qui".