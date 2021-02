Focus allenatori, Iachini: gioie e dolori con la Fiorentina. Ora aspetta la prossima sfida

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Subentrato a Montella nel dicembre 2019, Giuseppe Iachini ha vissuto gioie e dolori sulla panchina della Fiorentina. È stato il primo allenatore scelto dal nuovo patron Commisso: subito la bella vittoria di Napoli, poi tante difficoltà fino allo stop del campionato. Poi la svolta: dopo il lockdown, i viola diventano una delle squadre più compatte del campionato, tanto da chiudere al decimo posto. Complice l’ottimo rapporto con la squadra, arriva anche la conferma. La stagione 2020/2021 inizia bene con l’1-0 sul Torino, ma prosegue tra mille ostacoli: dopo sette giornate, con due vittorie e altrettanti pareggi, ma soprattutto tre sconfitte (media punti di 1,14 a gara), la dirigenza decide per l’esonero.

Prospettive future - Come Montella, anche Iachini è tuttora sotto contratto con la Fiorentina, in scadenza a giugno 2021: in questa stagione, per ragioni regolamentari, non potrà ovviamente allenare di nuovo in Serie A, mentre sarebbe possibile per i gigliati richiamarli in caso di nuovo scossone (a oggi, poco realistico). Improbabile un’esperienza all’estero (sarebbe la prima in carriera), più credibile che torni in pista nella prossima edizione del massimo campionato. Dall’inizio o da subentrato, come gli è capitato spesso in carriera, certezza per chi punta alla salvezza: l’ultima esperienza da inizio stagione (non fortunata) è stata con l’Udinese nel 2016.

Ultima squadra allenata: Fiorentina, fino a novembre 2020

Età: 56