Focus allenatori, l'Italia nel futuro. Chi sono i papabili per il dopo Roberto Mancini?

Come detto salvo scossoni oggi non attesi (e che non sembrano neanche dietro l'angolo) Roberto Mancini guiderà l'Italia al prossimo Europeo, poi alla fase finale di Nations League, quindi al Mondiale invernale di Qatar 2022 (e prima ancora, ovviamente, durante le qualificazioni per la manifestazione). Poi, dopo il campionato del Mondo, ci sarà probabilmente l'addio alla panchina azzurra per tornare a gustarsi la quotidianità con un club di prima fascia. E allora, sebbene il momento sia lontano, da più parti è già iniziato il toto nomi per la sua successione. Anche perché nelle settimane scorse era stato lo stesso Mancini a indicare i suoi preferiti in tal senso: "Ci sono tanti allenatori che possono farlo: Allegri, Ancelotti e Gasperini per esempio possono allenare la Nazionale", disse il Mancio. Inevitabile dunque non inserire questi profili nell'elenco dei papabili, su tutti Carlo Ancelotti per esperienza e storia di successi. Ma i nomi fatti da Mancini non sono certamente gli unici. Molto dipenderà dal tipo di profilo che la Federazione vorrà ricercare: nel calderone potrebbero entrare in tanti, da Sarri a Spalletti fino a Gennaro Gattuso.