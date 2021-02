Focus allenatori, Maran: dopo Cagliari, esonerato dal Genoa. Per ripartire serve attendere

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - A fine agosto 2020, Rolando Maran arriva al Genoa con buone aspettative nonostante l'ultimo esonero dell'anno precedente col Cagliari. Il tecnico firma un biennale, ma la crescita della squadra non segue il percorso sperato. Tanto che sotto Natale arriva l'esonero dopo il ko contro il Benevento, avversario diretto per la salvezza. La sua avventura, breve, al Genoa parla di 13 partite con una sola vittoria, 8 sconfitte e 4 pareggi.

Prospettive future - Come tanti altri allenatori esonerati, Maran è ancora sotto contratto con la società che ha scelto di fare a meno di lui. Quindi col Genoa. Per di più, in questa stagione, avendo già allenato non potrà sedersi su una nuova panchina che non sia quella del Grifone. Ma visto i risultati di Ballardini appare difficile credere a questo scenario. Per questo per rivederlo in panchina occorrerà aspettare la prossima estate, quando qualche squadra di Serie A potrebbe scommettere sulla sua voglia di rivincita dopo i due esoneri con Cagliari e Genoa.

Ultima squadra allenata: Genoa, fino a dicembre 2020

Età: 57