Focus allenatori, Pirlo: vincere sarà la cosa che conterà di più. Per lui e per Agnelli

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando la Juventus di Andrea Pirlo La gran fagocitatrice di campionati, nove su nove negli ultimi nove, ha cambiato strategia affidandosi all'imberbe seppur barbuto Andrea Pirlo. Maestro da calciatore, studente modello a Coverciano, ha iniziato zoppicando ma comunque strapazzando il girone Champions e restando in scia alle prime in campionato. Chiaro, vedere la Juventus di rincorsa e non più in testa è una novità, se escludiamo la lotta testa a testa col Napoli di Sarri. I numeri non lo pongono tra i migliori, ma la sua filosofia è un diesel non facile da digerire anche per i più scaltri dei campioni. Assenti e inciampi, nell'ultimo periodo i suoi si sono rialzati e hanno ripreso la retta via. A febbraio resta in corsa sul triplo fronte.

Prospettive future: Vincere è l'unica cosa che conta. Il motto è juventino e non cela quella che è la filosofia del club. Pirlo è stato scelto anche per altri motivi, e non va nascosto pure quello economico. Però la promozione del tecnico dell'Under 23 bianconera più ad interim della sua breve storia, racconta anche della voglia di aggrapparsi a idee nuove, a un progetto tecnico e tattico. A una Juventus che aveva bisogno di una lucidata anche sul piano dell'immagine sul terreno di gioco e non soltanto. Pirlo è il nuovo cardine di questa Juventus, di quella con la doppia firma di Andrea Agnelli. Già. Ma vincere conterà tanto, se non di più. Per entrambi.

Da quanto tempo allena la Juventus: giugno 2020

Che contratto ha: giugno 2022