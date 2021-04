focus Classifiche a confronto: +10 Inter, -13 Juventus! Milan e Napoli le migliori

Classifiche a confronto dopo 30 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione l'Inter di Conte, capolista del nostro campionato con undici punti di vantaggio sul Milan secondo, ha dieci punti in più. Il saldo migliore resta quello dei rossoneri di Pioli: +16 rispetto alla scorsa stagione. Seguito a ruota dal Napoli di Gattuso: +11.

In negativo, spicca il -13 della Juventus. Peggio solo due squadre in piena zona retrocessione, ovvero Parma e Cagliari. Di seguito il dato.

Inter 74 (+10 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 30 giornate)

Milan 63 (+16)

Juventus 62 (-13)

Atalanta 61 (-2)

Napoli 59 (+11)

*Lazio 55 (-13)

Roma 54 (+6)

Sassuolo 43 (+3)

Hellas Verona 41 (-1)

Sampdoria 36 (+4)

Bologna 34 (-7)

Udinese 33 (+1)

Genoa 32 (+5)

Spezia 32 (in Serie B)

Fiorentina 30 (-4)

Benevento 30 (in Serie B)

*Torino 27 (-4)

Cagliari 22 (-17)

Parma 20 (-19)

Crotone 15 (in Serie B)

*Una gara in meno