focus Corsa salvezza, calendari a confronto: Toro-Parma, tra 2 turni Benevento-Cagliari

Chi andrà in Serie B? Chi si salverà? Di seguiti i calendari a confronto nelle squadre coinvolte nella lotta salvezza dopo le gare valide per la 33esima giornata di Serie A. Il Torino è stato agganciata dal Cagliari, che contro la Roma ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, ma ha una gara in meno rispetto alle altre. Detto che per Crotone e Parma manca solo la matematica a sancire la loro retrocessione, le altre sono invece in piena lotta: Benevento e Spezia, le due neopromosse, sembrano le squadre maggiormente in crisi. Importante l'ultimo successo del Genoa di Ballardini, così come il pari che la Fiorentina ha ottenuto contro la Juventus.

La classifica

Genoa 36 punti (33 gare)

Fiorentina 34 punti (33 gare)

Spezia 33 punti (33 gare)

Torino 31 punti (31 gare)

Benevento 31 punti (33 gare)

Cagliari 31 punti (33 gare)

Parma 20 punti (33 gare)

Crotone 18 punti (33 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino 18 maggio

2 maggio - 34esima giornata

Bologna-Fiorentina

Crotone-Inter

Hellas Verona-Spezia

Lazio-Genoa

Milan-Benevento

Napoli-Cagliari

Torino-Parma

9 maggio - 35esima giornata

Benevento-Cagliari

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Parma-Atalanta

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

12 maggio - 36esima giornata

Atalanta-Benevento

Bologna-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Crotone-Hellas Verona

Lazio-Parma

Sampdoria-Spezia

Torino-Milan

16 maggio - 37esima giornata

Benevento-Crotone

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

Milan-Cagliari

Parma-Sassuolo

Spezia-Torino

23 maggio - 38esima giornata

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Sampdoria-Parma

Spezia-Roma

Torino-Benevento