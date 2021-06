focus Euro 2020, la Top e la Flop 20: Insigne-De Bruyne per il primato. Disastro Calhanoglu

vedi letture

Finita la prima fase di Euro 2020 è il momento di tirare le prime somme: chi sono fin qui i migliori e i peggiori giocatori del torneo? Non sorprende vedere una folta colonia italiana, dopo l'eccellente inizio degli azzurri: Lorenzo Insigne si trova al comando al pari di Kevin De Bruyne, subito decisivo per il suo Belgio. È l'Italia la squadra più rappresentata nella Top 20 con ben 8 giocatori. Interessante anche la Flop 20, con alcuni nomi importanti, come i tedeschi Sané, Hummels e Gundogan, l'ex Inter Kovacic e il neo-interista Calhanoglu, quest'ultimo incapace di andare oltre il 5 in pagella:

TOP 20

7,50 DE BRUYNE (Belgio)

7,50 INSIGNE (Italia)

7,33 JORGINHO (Italia)

7,33 CRISTIANO RONALDO (Portogallo)

7,25 BERARDI (Italia)

7,25 IMMOBILE (Italia)

7,25 LOCATELLI (Italia)

7,25 SPINAZZOLA (Italia)

7,00 LUKAKU (Belgio)

7,00 DAMSGAARD (Danimarca)

7,00 KJAER (Danimarca)

7,00 MAEHLE (Danimarca)

7,00 BARELLA (Italia)

7,00 CHIELLINI (Italia)

7,00 DUMFRIES (Olanda)

7,00 WIJNALDUM (Olanda)

6,83 DEPAY (Olanda)

6,83 SCHICK (Repubblica Ceca)

6,83 YARMOLENKO (Ucraina)

6,75 HAZARD T. (Belgio)

FLOP 20

4,50 BREKALO (Croazia)

4,83 CELIK (Turchia)

5,00 KRYCHOWIAK (Polonia)

5,00 ZOBNIN (Russia)

5,00 DUBRAVKA (Slovacchia)

5,00 DUDA (Slovacchia)

5,00 CALHANOGLU (Turchia)

5,17 KOVACIC (Croazia)

5,17 GINTER (Germania)

5,17 HUMMELS (Germania)

5,17 GUNDOGAN (Germania)

5,17 RUBEN DIAS (Portogallo)

5,17 MAK (Slovacchia)

5,17 BERG (Svezia)

5,17 DEMIRAL (Turchia)

5,25 KALAJDZIC (Austria)

5,25 DENAYER (Belgio)

5,25 SCHULLER (Finlandia)

5,25 SANE (Germania)

5,25 MARIO FERNANDES (Russia)