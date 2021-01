focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Il primo acquisto del Milan - Simakan in difesa, Meité a centrocampo: il primo sarà l'uno o l'altro, ma non è escluso che arrivino entrambi in questa settimana. Il centrocampista è rimasto fuori dalla partita contro i rossoneri, che dovrebbero essere il suo prossimo approdo. Sfumato Koné (destinato al ‘Gladbach), Maldini e Massara hanno infatti individuato nel francese classe ’94 l’uomo giusto per ampliare le scelte di Pioli in mediana. I due club sono al lavoro sulla formula, l’affare dovrebbe andare in porto per 9 milioni di euro complessivi tra prestito e diritto di riscatto. Indizi dal campo anche da Strasburgo, dove Simakan è uscito nell’intervallo: il Lipsia cerca inserimento e chiusura, ma il Milan punta a finalizzare a breve la lunga e faticosa trattativa con i transalpini.

Pol Lirola all’Olympique Marsiglia - Termina l’avventura alla Fiorentina del terzino spagnolo, ieri neanche in panchina contro il Cagliari perché autorizzato dal club a partire alla volta della Costa Azzurra. Ai viola andranno 500 mila euro per il prestito fino al termina della stagione, poi 12 milioni di euro per il riscatto.

Gonzalo Montiel alla Roma - Nonostante le resistenze mediatiche del River Plate, i giallorossi contano di mettere nero su bianco la trattativa da metà settimana in poi. Domani gli argentini giocheranno la semifinale di ritorno di Libertadores contro il Palmerais, dopo aver perso 3-0 quella di andata. Una volta salutata la competizione, dovrebbe arrivare il via libera al trasferimento del terzino classe ’97 alla corte di Paulo Fonseca, per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.

Ernesto Torregrossa alla Sampdoria - Un affare fatto e finito, al quale manca letteralmente solo l’ufficialità. Nella notte Brescia e Doria hanno depositato i documenti: prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 6 milioni, dopo il quale l’attaccante firmerà con i blucerchiati un contratto quadriennale.

Nicolò Rovella alla Juventus - Per rimanere al Genoa. Bianconeri e rossoblù hanno praticamente definito il trasferimento a Torino del centrocampista classe 2001, che rimarrà al Grifone almeno fino a giugno. In cambio a Genoa andranno sin da subito Manolo Portanova ed Elia Petrelli. Attenzione all’asse con la Juve: i bianconeri pensano anche a uno tra Shomurodov e Scamacca, e non è escluso che a stretto giro di posta Luca Pellegrini non possa fare rientro alla corte di Pirlo.

Brian Reynolds al Benevento via Juventus - Defilata la Roma, che sta per chiudere Montiel, i bianconeri hanno avuto strada spianata, o quasi (c’è sempre il Club Bruges), per il terzino 2001 di Dallas, che però sarà tesserato e giocherà con il Benevento perché la Vecchia Signora non può tesserare altri extracomunitari in questo momento. Affare da 7.5 milioni di euro, domani dovrebbe essere il giorno del summit tra club, entourage e Benevento per definire il passaggio alla corte di Inzaghi.

Kevin Strootman al Genoa - Mancano solamente le visite. Lo ha dichiarato il presidente Preziosi, il centrocampista olandese torna in Italia quasi tre anni dopo aver salutato la Roma. Strootman arriverà in prestito secco dall’Olympique Marsiglia, che dovrebbe anche contribuire al suo ingaggio. I liguri aspettano anche Sokratis Papastathopoulos, sul quale c’è la concorrenza del Betis Siviglia.

Leo Duarte al Basaksehir - Nove presenze in una stagione e mezza, il difensore brasiliano lascia il Diavolo per cercare fortuna in Turchia, a Istanbul. Oggi il centrale sosterrà le visite mediche di rito col suo nuovo club, dove approda con la formula del prestito netto fino al termine della stagione.

Il futuro di Sam Lammers - Arrivato all’Atalanta con grandi aspettative, l’attaccante olandese ha sì segnato quando è stato chiamato in causa ma, come Miranchuk, non è riuscito a entrare nelle grazie di Gasperini. Sarà soltanto un arrivederci: la Dea punta a cederlo in prestito secco, in vantaggio al momento c’è l’Hellas Verona. E dietro mezza Serie A in fila.

Il futuro di Andrea Pinamonti - Appena 40 minuti in questa prima parte di stagione per il giovane bomber dell’Inter, che in settimana dovrà decidere se tenerlo dandogli più spazio nel prosieguo o cederlo in prestito per fargli trovare maggiore continuità. In caso di partenza, il Benevento è in pole position, ma dalla Germania ci sono anche le sirene dell’Eintracht Francoforte.