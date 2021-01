focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Mandzukic e Tomori al Milan - Il primo è un colpo praticamente già fatto: Mario Mandzukic è arrivato ieri sera a Milano e questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito. Poi firmerà: contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions. Dopo di lui, sarà la volta di Fikayo Tomori: il Milan ha individuato nel classe ’97 del Chelsea l’uomo giusto per completare la difesa e ha accelerato per il prestito dagli inglesi.

Conti e Benatia al Parma - La dirigenza ducale regala un doppio rinforzo a Roberto D’Aversa. Oggi Andrea Conti sarà col Milan a Cagliari, domani o al massimo mercoledì firmerà con i ducali, dove ritroverà il tecnico che l’ha lanciato a Lanciano: prestito semestrale con obbligo di riscatto in caso di salvezza e a quel punto contatto quadriennale per l’ex Atalanta. Con lui, a Collecchio l’ex bianconero Medhi Benatia: in questo caso accordo semestrale con opzione di riscatto in caso di salvezza.

Via Giampaolo, sulla panchina del Torino ecco Nicola - Nuovo esonero in Serie A: nella giornata di oggi il club granata formalizzerà l’esonero di Marco Giampaolo, dopo 13 punti in 18 giornate. Al suo posto, il nome caldissimo è quello di Davide Nicola: l’ex calciatore granata deve risolvere il contratto che lo lega al Genoa e poi sarà libero di unirsi alla causa della società di Cairo. Con Giampaolo, a rischio anche Davide Vagnati: il ds potrebbe essere sollevato e la tentazione è quella di affidare a Giampiero Ventura la direzione tecnica della società.

Milik all'Olympique Marsiglia - Parlerà francese il futuro di Arek Milik. Dopo lunghe trattative, l’OM è riuscito a convincere Aurelio De Laurentiis e il Napoli, alzando la propria offerta a 9 milioni di euro più cinque di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Milik, complice la necessità di giocare per conquistare l’Europeo a fine stagione, ha già trovato l’accordo con i transalpini: manca solo il sì definitivo del Napoli e poi sarà fumata bianca a tutti gli effetti.

Un attaccante per la Juve - O almeno, capire se i bianconeri chiuderanno o meno un colpo lì davanti. La disfatta di San Siro ha riacceso i riflettori sulla corsia sinistra e sul centrocampo, ma numericamente sono operazioni più complicate da portare a termine. Lo stesso Paratici ha ribadito come non ci sia fretta, ma sostanzialmente confermato che la Juve sta monitorando le possibilità in attacco. Più defilato al momento Scamacca, il nome sul quale la Vecchia Signora vorrebbe puntare è quello di Olivier Giroud. Chelsea permettendo.

Il futuro di Pinamonti - E quindi, di converso, l’eventuale quarta punta di casa Inter. Su di lui c’è sempre il Benevento, che vuole chiudere in prestito con diritto di riscatto. Il giovane attaccante aspetta una comunicazione dell’Inter: se non arriverà in settimana, è molto probabile che resti in nerazzurro. E tanto è legato alla possibilità poi per la società meneghina di trovare un quarto attaccante di maggior esperienza da offrire a Conte, che sinora ha frenato sulla cessione del classe ’99 senza sostituti all’altezza.

Reynolds al Benevento - Nonostante gli ultimi inserimenti della Roma e il tentativo sempre vivo del Bruges, Bryan Reynolds alla fine dovrebbe vestire giallorosso, con l’attenta regia della Juventus. Manca soltanto il placet finale di Dallas, poi il giovane terzino USA potrà trasferirsi alla corte di Inzaghi, in prestito con riscatto legato alla permanenza in A dei sanniti.

Scambio Calabresi-Faragò sull’asse Bologna-Cagliari - Dopo aver valutato tante alternative, da una parte e dall’altra, alla fine è questo l’affare che dovrebbe andare in porto e regalare a Mihajlovic e Di Francesco (o chi per lui, la panchina non è stabilissima) nuove energie nei rispettivi settori difensivi. Scambio in prestito con diritto di riscatto, oggi il giorno delle visite e della chiusura definitiva.

Djavan Anderson al Crotone - Ritrovato e reinserito in lista Senad Lulic, la Lazio può far partire il duttile esterno, che non aveva comunque trovato grandissimo spazio in biancoceleste. Lo aspettano i calabresi, anche se nelle ultime ore l’ex Bari ha frenato su un affare che sembrava davvero in dirittura d’arrivo. Ma alla fine potrebbe convincersi sull’approdo alla corte di Stroppa.

Sanasi Sy alla Sampdoria - Un difensore francese per Ranieri. Oggi la Sampdoria dovrebbe accogliere Sanasi Sy, classe ’99 dell’Amiens. Dopo una lunga trattativa, i blucerchiati hanno vinto le resistenze del club transalpino, che ha accettato un indennizzo per un giocatore in scadenza di contratto a fine stagione: il giovane terzino sinistro firmerà fino al 2025.