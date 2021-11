focus Lazio, la solita spada di Damocle. Ma è un -24,2 milioni, con molte spese in più

vedi letture

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare ancora i conti con il Coronavirus, più che nella passata stagione. Perché se un anno fa non sapevamo bene a che punto fosse la notte, con molti crediti sparsi sull'anno successivo perché la Serie A non era ancora finita al 30 giugno, dall'altro non c'era certezza del Fair Play Finanziario, che accorperà sia il 2020 che il 2021. Il calcio italiano è malato, più di quanto fosse un anno fa, sia per una questione di stadi, sia per le plusvalenze

LAZIO

La Lazio da quasi due decenni ha una spada di Damocle in testa, cioè i milioni che Lotito e la sua squadra devono ridare dopo quanto successo nel 2005, con per via dello spalmadebiti. Da una parte la squadra biancoceleste ha un equilibrio corretto in spese e incassi, ma la stagione del Coronavirus ha certamente cambiato qualcosa. La salvezza arriva dalla cessione di Correa, altrimenti l'indice di sostenibilità non avrebbe permesso grandi acquisti (forse nessuno?) in estate.

QUI IL RENDICONTO DEL BILANCIO 2019-2020

I diritti televisivi

Sono aumentati come è anche abbastanza normale, visto che parte della pertinenza 2019-2020 finisce nell'anno successivo per chi ha il bilancio diverso dall'anno solare. Dal punto di vista di ricavi da gare sono pochini, ma per le televisioni si moltiplica per una volta e mezza. Si è visto anche nell'ultimo bilancio, con personale passivo che è passato da 66 milioni a 134. Invece i diritti tv sono aumentati fino a 146,8 milioni dovuti alla qualificazione per la Champions League.

I costi

Quelli strutturati sono altissimi, circa 154 milioni di euro. Una cifra che per una squadra "normale", cioè non di coppa, ti porterebbe a essere fuori budget. La Lazio ha comunque moltissimi costi da sostenere, quindi per rientrare in centri parametri serviva che Correa andasse all'inter, anche se in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni. I costi annuali sono quasi di 200 milioni - 196,4 - ma anche i debiti, tra riscontri passivi e fondi, sono pari a 219,8 milioni di euro. Alla fine il risultato è negativo per 24,2 milioni, con un incremento di spese di circa il 30% rispetto all'anno prima.

Il mercato

La qualificazione in Champions League ha portato molte risorse che altrimenti non sarebbero state impiegate. E una campagna acquisti abbastanza fallimentare, visto che il grande profilo è stato quello di Muriqi, costato 19,9 milioni per una resa quasi nulla. La Lazio aveva bisogno di recuperare quel blasone che per ora non ha. Quello di questa stagione sarà un bilancio molto diverso, dove il player trading dovrà fare da padrone per cercare di pareggiare quel che è stato perso.

Aumento di quasi tutto

In effetti la Lazio è cresciuta molto nel 2021 (più che l'anno precedente) ma al netto del patrimonio - più che positivo - ci sono cessioni che andranno terminate, come quella di Correa all'Inter. Il valore della produzione è di 164,7 milioni, in aumento di 60 milioni rispetto all'anno precedente, dovuto sia ai diritti televisivi protratti nell'annata successiva, sia dagli altri introiti. I diritti tv sono 143,8 milioni: significa che quasi il 90% degli incassi arriva dai diritti delle televisioni, anche grazie alla qualificazione di Champions.