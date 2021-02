focus Lazio, Lotito paga stipendi e debiti. Non vuole fondi, né cedere il club

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

LAZIO

Fino al 2028 la Lazio ha una spada di Damocle sulla testa. Perché lo spalmadebiti che è stato negoziato con lo stato nel 2005, per un totale di oltre 100 milioni di euro, dà la possibilità di sopravvivere ai biancocelesti, ma ne disegna i limiti per evitare negativi esagerati. Lotito sta puntando ad azzerare i debiti - e ci sta riuscendo con capacità manageriale - e ha gli asset, eventualmente, per non avere assolutamente problemi economici. Dovesse essere ceduto Milinkovic-Savic, probabilmente, lo spalmadebiti rischierebbe di essere azzerato.

NESSUNA IDEA DI CEDERE - Lotito non ha nessuna intenzione di vendere la squadra, perché sta riuscendo nell’impresa di dare una continuità aziendale a un club che nel 2005 rischiava di essere dichiarato fallito per i tanti debiti contratti. Così è strano pensare che i conti della Lazio siano messi molto bene, tanto da permettere di pagare in anticipo gli stipendi di febbraio e marzo, pur posticipando i contributi. E il suo no ai fondi di investimento - almeno per prolungare la partita - spiega come preferisce una stabilità di Lega (politica) che non economica.

MENTRE LA SALERNITANA - Alla fine del 2020 il club campano poteva essere ceduto da Mezzaroma e da Lotito. Le voci circolate nei mesi precedenti avevano portato addirittura a un’inchiesta della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Salerno, per capirne qualcosa di più. Alla fine la Salernitana è rimasta agli attuali proprietari, con una classifica discreta e la possibilità di arrivare in Serie A. Probabilmente non succederà, ma è evidente che fra i due club la Lazio ha la certezza (o quasi) di non essere ceduta.