FOCUS TMW - Ligue 1, da Jovetic al solito Ben Arfa: gli svincolati da tenere d'occhio

focus Ligue 1, da Jovetic al solito Ben Arfa: gli svincolati da tenere d'occhio

Il 1° luglio sancisce l'inizio della nuova stagione. Si volta pagina e molti giocatori da oggi sono ufficialmente svincolati. Proponiamo di seguito le occasioni più interessanti dai migliori campionati europei: in Ligue 1 non mancano i giocatori noti al calcio italiano, su tutti Stevan Jovetic che dopo quattro stagioni lascia il Monaco. Il suo bottino nel Principato è di 21 reti in 77 partite, con gli infortuni a condizionarne il rendimento. Il futuro del montenegrino potrebbe essere ancora in Costa Azzurra, visto l'interessamento del Nizza e nelle scorse settimane si è parlato anche di un interessamento della Lazio. Sempre a proposito di vecchie conoscenze della Serie A, è libero Clement Grenier, sei presenze nelle Roma nel 2017. Finito il suo rapporto col Rennes il suo futuro potrebbe essere un ritorno al passato, col Lione che potrebbe pensare di arruolarlo come riserva di lusso per il centrocampo. È ormai una consuetudine vedere Hatem Ben Arfa: una buona prima parte di stagione per lui a Bordeaux, poi anche per via delle vicissitudini societarie il calo di rendimento e la fine dell'avventura già con tre turni d'anticipo. I campioni in carica del Lille ci stanno facendo un pensiero, c'è anche l'ipotesi estera in piedi (AEK Atene). Occhio a Valère Germain: campione di Francia col Monaco nel 2016, ha contribuito a riportare il Marsiglia in Champions League. Nell'ultima stagione in Provenza per lui un ruolo da prima alternativa agli attaccanti titolari, anche se l'ultima presenza risale a inizio marzo. A 31 anni può ancora garantire alcune stagioni di buon livello e ci sono su di lui sirene italiane (Torino e Sampdoria). Spicca fra gli svincolati di lusso il 18enne Kays Ruiz-Atil: prodotto della cantera del Barcellona, si era trasferito al Paris Saint-Germain in cerca di spazio e opportunità ma così non è stato. È in dirittura d'arrivo il suo ritorno in Catalogna dove lo aspetta la squadra B del Barça:

DIECI SVINCOLATI DA TENERE D'OCCHIO

Youssef Ait Bennasser, c, 24 anni

Hatem Ben Arfa, a, 34 anni

Lionel Carole, d, 30 anni

Mathieu Debuchy, d, 35 anni

Nicolas de Préville, a, 30 anni

Valere Germain, a, 31 anni

Clément Grenier, c, 30 anni

Stevan Jovetic, a, 31 anni

Damien Le Tallec, c, 31 anni

Kays Ruiz-Atil, c, 18 anni