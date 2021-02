focus Roma, Friedkin gestisce tutto in presenza. Chi sarà il sindaco decisivo per lo stadio?

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

ROMA

La pandemia ha portato un nuovo investitore a Roma, perché Dan Friedkin sembrava già essere l’erede designato dopo la reggenza Pallotta, ma lo scoppio dell'emergenza Coronavirus aveva fermato le trattative, riprese poi al ribasso a causa degli sponsor (decisamente) inferiori rispetto a prima, così come l’assenza dei tifosi per lo stadio. Non sarà un progetto a brevissimo termine perché negli anni passati ci sono stati dei problemi decisamente grossi dal punto di vista economico e Monchi, pur essendo un mago nelle plusvalenze e nella gestione, non è riuscito a incidere positivamente, anzi.

GESTIONE DIRETTA E IN PRESENZA - La cosa particolarmente differente rispetto all’ultimo stadio della gestione Pallotta è che il figlio Ryan Friedkin è in pianta stabile, così come lo stesso Dan è spesso nella Capitale per seguire di persona le evoluzioni del club. Questo perché c’è l’intenzione di trasferire l’hub finanziario del Friedkin Group da Londra in Italia nei prossimi anni. La spesa non è stata delle più leggere: la proposta accettata è di 591 milioni di euro per il 100%. Per gli sponsor ci sono stati rinnovi con Qatar Airways e Hyundai, più ci sarà il nuovo tecnico che probabilmente sarà New Balance.

CHI SARÀ IL SINDACO? L’obiettivo nel breve periodo è migliorare la sostenibilità del club, nel lungo è arrivare a dei trofei dopo avere aggiustato i conti. Lo stadio invece è stato un problema grosso per Pallotta, ma toccherà capire chi sarà il nuovo sindaco della città di Roma dopo la Raggi. Anche per questo il progetto attuale potrebbe non avere continuità, potrebbe anche essere cambiata l’area di costruzione oppure addirittura l’idea, come valutare l’opportunità di gestire il Flaminio.