In attesa delle indicazioni definitive da parte del governo su date e modalità, come si stanno organizzando le società verso la ripresa del campionato? Chi ha le strutture adatte per organizzare ritiri blindati? Ecco spiegata ad oggi la situazione squadra per squadra, direttamente dai corrispondenti di TMW in tutta Italia:

Ripresa in vista, Atalanta: Zingonia a disposizione, i nerazzurri possono ricominciare - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Bologna: a Casteldebole è tutto pronto - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Brescia: il centro di Torbole non è pronto. E Cellino ribadisce il suo no - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Cagliari: Asseminello pronto per l'eventuale maxiritiro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Fiorentina: aspettando il nuovo centro sportivo, serve un albergo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Genoa: il nuovo "Signorini" è un gioiello e già sanificato - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Hellas: eventuale maxi-ritiro a Peschiera. Già individuato l'hotel - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Inter: hotel incompleto, ne serve uno esterno ma "sano" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Juventus: la Continassa ha tutto per garantire gli allenamenti in sicurezza - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Lazio: Formello è già sanificato ed è pronto per il maxi ritiro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Lecce: due soluzioni al vaglio del club giallorosso - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Milan: squadra e staff a Milanello per l'eventuale maxiritiro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Napoli: tutto pronto per ospitare squadra e staff a Castel Volturno - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Parma: Collecchio è attrezzato, si sondano varie ipotesi - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Roma: Trigoria ok. Il maxi ritiro non preoccupa i giallorossi - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Sampdoria: rientrati i tre dall'estero, il "Mugnaini" è pronto - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Sassuolo: Mapei Football Center garanzia ma serve l'hotel - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, SPAL: possibile maxi ritiro tra il centro sportivo e una struttura esterna - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ripresa in vista, Torino: al Filadelfia manca la foresteria. Si cerca un hotel - Leggi la news, CLICCA QUI!