TMW Lazio, Igor Tudor ha rassegnato le dimissioni. Ora Lotito deve trovare un nuovo tecnico

Igor Tudor, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio in questi minuti. Troppa la distanza tra le parti per il progetto futuro e dopo gli incontri degli ultimi giorni si è arrivato alla conclusione che l'addio è la decisione migliore per tutti.

Una decisione forte da parte del tecnico croato, come raccolto da TMW, con la società biancoceleste ed in particolar modo il presidente Lotito che sono rimasti un po' spiazzati dalle evoluzioni delle ultime ore che hanno lasciato, di fatto, la Lazio senza allenatore. Lo stesso Tudor, nella giornata di venerdì, potrebbe comparire in conferenza stampa per spiegare le proprie ragioni.

Ora per la società capitolina si apre la complicata ricerca dell'allenatore per la prossima stagione: sfumato Vincenzo Italiano, uno dei nomi ventilati nelle scorse ore ma che è da oggi ufficialmente il nuovo tecnico del Bologna, il profilo emerso nella giornata odierna è quello di Marco Baroni. Oramai ex dell'Hellas Verona, nelle scorse ore lo stesso Baroni si era incontrato anche con il Monza per raccogliere l'eredità di Raffaele Palladino, nel frattempo passato alla Fiorentina. Ma i nomi in ballo sono tanti e la Lazio questa volta intende scegliere nel modo giusto.