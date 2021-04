Fonseca e le difficoltà in campionato della Roma: "Dura gestire tante gare con tanti infortunati"

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari, ha parlato così delle recenti difficoltà in campionato riscontrate dalla sua Roma: "Devo confessare che è difficile gestire tante partite quando non si hanno tutti i giocatori a disposizione. Devo dire che quando giochiamo tutti ogni tre giorni all'inizio della stagione è una cosa, ma a fine stagione è diverso a causa della stanchezza. Non succede solo alla Roma che sta andando avanti in Europa League. Consideriamo anche gli esempi di Villarreal e Arsenal, è difficile gestire quando non si hanno tutti i giocatori".