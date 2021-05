Fonseca lascerà la Roma a fine stagione: "Alti e bassi, ma ho sempre dato il massimo"

Attraverso il sito ufficiale della Roma, il manager portoghese Paulo Fonseca ha così commentato la decisione del club capitolino di non confermarlo alla guida della squadra per la prossima stagione: “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.