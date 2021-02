Fonseca sul nuovo acquisto Reynolds: "È fermo da due mesi e ora è negli USA per burocrazia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Benevento, mister Paulo Fonseca ha parlato anche del nuovo acquisto Bryan Reynolds e del suo lento percorso per inserirsi nella rosa della Roma: "Non possiamo dimenticare che è fermo da due mesi, ha quindi bisogno prima di tutto di un lavoro individuale per recuperare a livello fisico. Ora è negli Stati Uniti per risolvere dei problemi burocratici, ma stiamo lavorando con lui perché possa iniziare con la squadra il prima possibile".