FOTO - Juventus-Napoli 2-1, CR7 e Dybala lanciano Pirlo: le migliori immagini della sfida

La Juventus batte il Napoli, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e di Paulo Dybala, al rientro in campo dopo 87 giorni, nella ripresa e si rilancia in classifica, portandosi al terzo posto a -1 dal Milan. A nulla è valso il gol di Insigne per i partenopei, che dovranno cercare di ripartire subito per raggiungere la qualificazione in Champions League. Di seguito le migliori immagini della sfida di TuttoMercatoWeb.com.