Ufficiale Il Frosinone agli americani, la conferma. E una precisazione: "Gamechanger non c'entra"

Ufficializzato il cambio al vertice del club ciociaro, che passa al fondo Clara Vista Investment Partners ma vedrà Stirpe mantenere il ruolo di presidente.

Ieri si è aperta ufficialmente una nuova pagina di storia per il Frosinone, che passa di mano e la cui proprietà è stata ceduta dalla famiglia Stirpe al gruppo di azionisti americano Clara Vista, il quale si è assicurato l'80% delle quote societarie.

Clara Vista entra nel Frosinone

In queste ore arriva la conferma ufficiale del cambio di proprietà del club ciociaro, che ha comunicato la cosa attraverso un comunicato: "Il Frosinone Calcio è orgoglioso di annunciare la partnership con Clara Vista Investment Partners, un accordo strategico che rappresenta un nuovo e significativo passo avanti nel percorso di crescita della società. Questa collaborazione nasce da valori, visione e ambizioni condivisi e consentirà alla società di portare avanti il proprio piano di sviluppo con slancio ancora maggiore, guardando con fiducia alle sfide del futuro".

Non c'entra Gamechanger 20

Si legge ancora, nella nota: "Clara Vista è molto lieta e profondamente grata per l’opportunità di collaborare con l’eccezionale gruppo dirigente del Frosinone Calcio, guidato dal presidente Maurizio Stirpe. Il Club vanta solide fondamenta di eccellenza sul campo, costruite con pazienza, ed è un pilastro di questa comunità. Ci impegneremo a rafforzare queste fondamenta investendo dove necessario per garantire ottimi risultati e conquistare la fiducia dei tifosi del Frosinone, che nutrono una grande passione per questo Club. Non si tratta di un investimento di Gamechanger 20 Ltd né è in alcun modo affiliato all’Ipswich Town Football Club. Si tratta di un investimento completamente indipendente effettuato da Clara Vista Investment Partners".

Le parole di Stirpe

Il presidente Maurizio Stirpe ha dichiarato: “Sono orgoglioso di aver avuto l’opportunità di stringere questa partnership con Clara Vista Investment Partners perché sono convinto che rappresenti un passo fondamentale per guidare il Frosinone Calcio verso un nuovo livello, necessario per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per il futuro. Vorrei ringraziare Robert Gold, Charlie Lambropoulous e Wills Hapworth per l’impegno, la dedizione e l’attenzione dimostrati durante le trattative".