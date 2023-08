Frosinone, non solo Cerofolini: domani le visite anche per Barrenechea

Non solo Michele Cerofolini, in arrivo dalla Fiorentina, domani svolgerà le visite mediche con il Frosinone anche Enzo Barrenechea, il centrocampista della Juventus pronto a sbarcare in Ciociaria per un anno. L'argentino, che ha esordito in prima squadra con la Juventus lo scorso anno, si prepara a lasciare i bianconeri per un anno di praticantato in Serie A.

Barrenechea lascia la Juventus in prestito e si metterà subito a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco, che dopo la Coppa Italia si prepara a cominciare con il piede giusto anche in campionato. Lo riporta Sky.