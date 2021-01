Fuori un 2003, dentro un 2004: il Parma distrugge un altro record di precocità

Domenica scorsa aveva fatto esordire il primo 2003 in Serie A, il belga Daan Dierckx, con ottimi risultati peraltro, e D'Aversa sembra averci preso gusto. Dopo aver confermato il centrale belga come titolare nella sfida di stasera contro la Lazio, il tecnico di Stoccarda ha messo in cambio, ma da subentranti, il 2002 Drissa Camara e addirittura il classe 2004 Chaka Traorè, ovviamente il primo nella storia del calcio italiano. Alla seconda convocazione, l'esterno offensivo è stato mandato in campo nell'assalto finale, purtroppo per i ducali senza esiti.