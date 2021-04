Fuser celebra Florenzi: "Giocatore da PSG, non mi sorprende che si sia inserito così bene"

L'ex calciatore giallorosso (e non solo) Diego Fuser ha parlato così del grande inserimento di Alessandro Florenzi nello scacchiere del Paris Saint-Germain: "Florenzi ha dimostrato di essere un grande calciatore e a Parigi si è saputo adattare subito a un nuovo tipo di gioco, così come ai suoi nuovi compagni di squadra. Non bisogna sorprenderci del fatto che si stia ritagliando un ruolo da protagonista anche al PSG, ciò fa parte della normalità secondo me", le sue dichiarazioni sul laterale italiano che ieri sera ha dovuto saltare il big match col Bayern Monaco a causa della positività al Covid.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Fuser!