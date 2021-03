"Futuro? Contento al Napoli". Rivedi la conferenza di Fabian Ruiz dal ritiro della Spagna

vedi letture

Contro la Georgia ha disputato la sua decima partita con la Nazionale spagnola. Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, spera di diventare un punto fermo in futuro: "In questo momento sono molto felice di essere in Nazionale, è un sogno per me. E sono molto contento anche al Napoli, dove mi restano due anni di contratto. Penso solo alla partita di mercoledì, che sarà molto difficile e dobbiamo vincerla", ha detto in conferenza stampa.

Rivedi il video con le parole di Fabian Ruiz!