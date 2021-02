Galabinov fatica, Italiano: "Il lungo infortunio non ha aiutato, ha bisogno di tempo"

Protagonista assoluto dell'inizio campionato dello Spezia con il primo, storico, gol in Serie A delle aquile, Andrej Galabinov è rientrato da qualche settimana dopo un lungo infortunio che per molto tempo lo ha tenuto lontano dai campi. Il bulgaro è ancora alla ricerca della condizione migliore, ma l'assenza di Mbala Nzola costringe Italiano a puntare sin da subito sull'ex Genoa. E come può fare lo Spezia a supportare il suo bomber? Vincenzo Italiano risponde così: “In questo momento lui deve lavorare e cercare di crescere in condizione. L'infortunio lungo e grave non lo ha aiutato, la sua stazza ha bisogno di gran lavoro e tempo per riportarlo in condizione per cercare di essere quello di inizio stagione, dove è stato il nostro trascinatore, ha fatto gol importanti. Deve pensare a lavorare e cercare di tornare quello di inizio stagione, poi lo sa quello che penso io e quello che pensano i suoi compagni. Deve tornare ad essere al top per quello che ha dimostrato e ha mostrato ad inizio stagione, sono convinto tornerà ad essere decisivo come all’inizio”.

