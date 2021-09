Galatasaray-Lazio, Terim: "Girone da Champions. Sarri è partito forte, fino alla gara col Milan..."

Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Siamo in un gruppo (che comprende anche Lokomotiv Mosca e Marsiglia) che se fosse di Champions League non si stupirebbe nessuno".

Sui biancocelesti: "Sarri ha formato una squadra che può giocarsi il campionato. Sarebbe ingiusto dirfe che possa essere meglio di così. In campionato è partito bene fino alla partita col Milan...".

Sul Galatasaray attuale: "Abbiamo un'età media bassa. È la prima volta che giochiamo nel nostro stadio quest'anno, nonostante ciò siamo riusciti a restare imbattuti in 8 partite su 10 in questa stagione. Ogni partita del girone è dura, vogliamo giocarci il passaggio del turno fino all'ultima partita del girone".

Sul ritorno del pubblico sugli spalti: "Il calcio senza tifosi è inacecttabile. Abbiamo giocatori che appariranno per la prima volta davanti ai propri tifosi, sarà un evento importante".

Sull'Italia: "Ho vissuto bei momenti e ho conservato amicizie che durano ancora. Amo l'Italia".