Galliani: "Donnarumma? Mi dispiace molto. Ma non parlo del Milan, ora sono solo un tifoso"

vedi letture

"Se c'è ancora amaro in bocca per la mancata promozione? Si, sono nato e cresciuto a Monza, ero uno dei proprietari dal '75, quindi potete immaginare". Al termine dell'incontro con l'Inter per il portiere Michele Di Gregorio e altri giovani, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha risposto così alle domande della stampa presente sotto la sede nerazzurra.

Soprattutto potevate tornare a San Siro...

"Ma io ci vado sempre a vedere il Milan, quindi non sono mai andato via".

Non troverà più Donnarumma (in procinto di firmare col PSG, ndr).

"Questa è una cosa che mi dispiace molto. Ma non voglio parlare del Milan perché sono solo un tifoso adesso".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Galliani.