Galliani racconta il suo Allegri: "Top in Europa, oggi professore. Al Milan fece un miracolo"

Il primo top club a puntare su Massimiliano Allegri fu il Milan. Il primo dirigente rossonero a crederci per davvero fu Adriano Galliani, che il giorno dopo il passaggio di Max alla Juventus ha raccontato il suo Allegri a La Gazzetta dello Sport: "Tra il 2008 e il 2010 con il Milan di Ancelotti prima e Leonardo dopo giochiamo a Cagliari e incontro Max mentre dall’interno dello stadio usciamo verso il campo. Gli dico e glielo ripeto l’anno dopo: “Lei ha il physique du role dell’allenatore del Milan”. Aveva tutto, conoscenze tecniche, tattiche e sì, anche l’aspetto estetico. Conta tutto quando devi allenare al top. Quando Leo lascia lo chiamo. Cellino fu molto carino a liberarlo subito per noi

Profilo internazionale. Secondo Galliani, quello di Allegri è un profilo perfetto per chi vuole fare bene in Europa: "In realtà le squadre di Max avevano una grande vocazione internazionale: per quattro anni consecutivi il Milan si qualificò per gli ottavi di finale Champions. E nel 2012-2013 fece un miracolo sportivo con la conquista del terzo posto a Siena, all’ultima giornata: era il primo Milan senza il gruppo dei senatori e senza Ibrahimovic e Thiago Silva, due che ancora oggi fanno la differenza".