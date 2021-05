Galtier sul Napoli: "C'è l'interesse, ma cercano anche altri. Stamane il telefono ha squillato..."

Christophe Galtier, tecnico del Lille, parla all’Equipe dell'interessamento del Napoli nei suoi confronti, tornato d'attualità dopo il fallimento delle trattative con Conceicao: “C’è l’interesse, è un opportunità ma si interessano anche ad altri. Credo di aver capito che fanno firmare Conceicao".

Non ne parliamo più?

"Sì, ma stamani il mio telefono ha squillato...”

“Era il Napoli ?

"Si".

Perché non ha risposto?

"Non è che non ho risposto, ma ero con il mio presidente quando ho avuto il loro messaggio. Ho detto al presidente : “Ecco, ho ricevuto un messaggio del Napoli che mi fa gli auguri per il titolo”.