Gasiorowski per la difesa dell'Inter. Chi è il mister X che ha stregato Ausilio

È Yarek Gasiorowski il “mister x” per la difesa dell'Inter. Un profilo giovane che piace al fondo Oaktree, ben propenso all’idea di fare investimenti su talenti in prospettiva, con Ausilio e Baccin che stanno cercando di racimolare un tesoretto per tentare l'assalto al classe 20026.

Chi è Gasiorowski?

Valenciano di nascita, con un cognome polacco dovuto al padre, appunto polacco, mentre la mamma è spagnola. Fisico imponente, 192 centimetri di altezza, in patria è considerato dagli addetti ai lavori come il nuovo Sergio Ramos, anche per la spiccata propensione al gol come l'illustre collega, bandiera del Real Madrid e delle Furie Rosse. Storica la sua tripletta con la Spagna U19 (squadra con cui si è laureato campione d'Europa) contro la Moldavia in una gara di qualificazione agli Europei di categoria. Il suo talento è stato riconosciuto anche da The Guardian, che lo ha inserito nella top 60 dei migliori giocatori nati nel 2005.

Quanto costa il centrale del Valencia?

Gasiorowski è legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2025 con annessa clausola rescissoria tra 15 e 20 milioni. Il problema è che il Valencia ha un'opzione per il rinnovo biennale, quindi l'Inter (o chi vorrà acquistarlo) non può fare leva sulla scadenza del contratto ravvicinata.