Gasperini: "Alla Juventus 20 anni della mia vita. Io tecnico bianconero? Non ho questi pensieri"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, mister Gian Piero Gasperini è stato anche interpellato sul suo lungo passato a tinte bianconere e sulla possibilità di allenare, un giorno, proprio la Vecchia Signora: "Nella Juventus ho fatto vent'anni, sia da ragazzino che da allenatore. Ci sono parecchi aneddoti, ma non credo sia il caso".

Un suo futuro alla Juve?

"Le mie possibilità, che non ci sono mai state, sono state superate, non ho assolutamente questi pensieri. L'unico pensiero è quello di superarla, non ci siamo mai riusciti. In questi cinque anni siamo arrivati davanti a tutte le squadre, ma mai davanti alla Juventus. Lo ritengo comunque difficile, la considero una squadra forte".