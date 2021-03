Gasperini: "Anche dopo le batoste mai pensato di cambiare il nostro modo di giocare"

Lo stile di gioco dell'Atalanta non verrà snaturato. Ci ha tenuto a ribadirlo Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida di Madrid: "Da quando abbiamo iniziato è così, ci è costata qualche sonora sconfitta. Anche in Champions, abbiamo preso delle batoste. Ma non abbiamo mai pensato di cambiare il nostro modo di giocare, abbiamo cercato la crescita tramite i concetti. Poi si possono mettere anche dei pullman per cercare l'episodio, ma non è nella nostra filosofia. Abbiamo sempre cercato di confrontarci e non di rinunciare, se ci verrà permesso. Ci riproporremo perché siamo testardi".