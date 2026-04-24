Gasperini parla dopo l'addio a Ranieri: "Confermata fiducia in me, la Roma prima di tutto"
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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, commenta in conferenza stampa le ultime notizie, legate alla separazione ufficiale da Claudio Ranieri: “Questo evidenzia a parere mio due cose. Anzitutto, la fiducia: non mi è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno c’è sempre stato da parte loro questo sostegno. L’altra cosa molto importante nel comunicato è che la Roma è davanti a tutto. Queste sono le due linee”.
C’è qualcosa che l’ha ferita delle parole di Ranieri?
“Sono dispiaciuto per non avere mai avuto la sensazione di questa situazione molto dura, molto forte. Non c’era mai stata, in alcun incontro. È l’unica cosa. Mi ha sorpreso molto”.
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