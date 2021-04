Gasperini sui panchinari: "Mai avuti problemi con chi non gioca, semmai li ho avuti con chi gioca"

Qual è il contributo che stanno dando i giocatori che non giocano? "Dal punto di vista del comportamento abbiamo sempre avuto giocatori eccezionali, non ho mai avuto problemi con chi non scendeva in campo. Semmai ho avuto problemi con chi giocava (ride, ndr)... Da qui a sei giornate ognuno può dare qualcosa, a volte basta solo un tempo. Adesso ci saranno gare decisive, può succedere qualsiasi cosa". Questa la risposta in conferenza stampa di mister Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sulle risorse dalla panchina nerazzurra per il rush finale verso la qualificazione in Champions League.