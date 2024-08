Ufficiale Gaston Pereiro non è più un calciatore del Cagliari, contratto risolto. La nota

Gaston Pereiro non è più un calciatore del Cagliari. Con un comunicato, il club del presidente Giulini ha comunicato la risoluzione del contratto: "Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo con il calciatore Gastón Pereiro per la risoluzione consensuale del contratto. Il Club lo ringrazia e gli augura un buon proseguimento di carriera".

In carriera il 29enne vanta 154 presenze e 49 gol con la maglia del PSV Eindhoven, 71 gare e 9 reti con quella del Cagliari, 70 partite e 15 centri con il Nacional e infine 20 match e 6 gol con la Ternana. Il fantasista ha giocato 17 volte in Champions League, 12 in Copa Libertadores, 2 in Europa League, 3 nei preliminari della stessa competizione e 2 in quelli di Champions.

Pereiro ha disputato pure 14 partite con l'Uruguay Under 20, segnando 7 gol, e 13 con la Nazionale maggiore, siglando 5 reti. Il suo debutto è avvenuto a 22 anni con il commissario tecnico Oscar Tabarez sulla panchina della Celeste. Nel suo palmares ci sono 2 Eredivisie, vinte nel 2015-2016 e nel 2017-2018, 2 Supercoppe Olandesi, conquistate nel 2016 e nel 2017, e un campionato uruguaiano. Il classe ‘95, reduce da 20 presenze con sei reti alla Ternana nella seconda parte della scorsa stagione, è stato accostato a Carrarese e Cosenza nei giorni scorsi.