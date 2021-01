Gattuso si lamenta del prato del Mapei Stadium: "Non si poteva palleggiare. Ma niente scuse"

Come Cristiano Ronaldo, anche Rino Gattuso nell'analisi di Juventus-Napoli di Supercoppa, vinta dai bianconeri, si è lamentato del terreno di gioco del Mapei Stadium ai microfoni di Rai Sport: "Sette mesi fa la partita è stata uguale suppergiù. Anzi, abbiamo sofferto più sette mesi fa che oggi. Non ricordo azioni pericolose della Juve oggi. Potevamo fare meglio sul primo gol, ma siamo stati sfortunati. La squadra ha fatto ciò che doveva contro la Juventus, una squadra importante con una rosa importante. Ci sta che una finale venga sentita di più da certi giocatori. Oggi era difficile giocare su questo campo che non era in bellissime condizioni. Non è una scusa, non abbiamo perso per il campo, ma non si poteva palleggiare come volevamo. Anche loro hanno cambiato qualcosa. Noi potevamo fare meglio, ma la partita assomiglia molto a quella di sette mesi fa".

