Gattuso torna su Juve-Napoli rinviata a ottobre: "Ripeto, noi eravamo in buonafede"

Questo primo duello tra lei e Pirlo vale doppio anche in virtù della gara rinviata in campionato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Juventus che assegnerà la Supercoppa Italiana ha risposto così: "Non dobbiamo parlare con questo linguaggio perché Juve-Napoli è partita già molto seguita dalle tifoserie. In quel momento ci fu grande buonafede da parte nostra e fummo bloccati dall'ASL, alle 18.55 eravamo sull'autobus e pronti a partite. Da parte nostra c'è grande rispetto nei confronti della Juve, è una società composta da persone perbene e tutti abbiamo grande rispetto. Poi le chiacchiere le facciamo fare agli altri, abbiamo grande rispetto della Juventus".

