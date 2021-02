Genoa, Ballardini guarda già al Torino: "C'è ancora tanto da fare, pensiamo a sabato"

Dopo il successo contro il Napoli, il tecnico rossoblu Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel: "Il Genoa ha vinto una partita contro una squadra fortissima. Il Genoa, per l'attenzione, per l'umiltà, per la generosità e anche a tratti per la qualità del gioco, ha vinto una grande partita contro una grande squadra ma ora dobbiamo pensare alla partita che verrà sabato prossimo".

Cosa vi lascia questo successo?

"Ci lascia la consapevolezza che se siamo squadra, se ci aiutiamo, se siamo così bravi, ordinati e aggressivi quando gli altri hanno la palla e se prendiamo sempre più padronanza e consapevolezza quando abbiamo palla noi, il Genoa oltre a fare grandi prestazioni riesce anche ad ottenere quello che merita".

Dal suo arrivo è la seconda squadra per punti conquistati in campionato.

"Sono numeri che ci confortano, che ci danno consapevolezza e ancora più energia ma, come ho detto, è stato fatto tanto ma c'è ancora tanto da fare".

Segnato subito come con Cagliari e Crotone. Il Napoli ha provato a farvi male ma ha segnato troppo tardi.

"Sì. Giochi contro il Napoli e sai che hanno talmente tanti bravi giocatori che l'occasione la possono avere in qualsiasi momento. Il Genoa è sempre stato squadra, si è sempre difeso con ordine cercando di ripartire e far male agli avversari. Siamo molto contenti per la vittoria ma ora pesiamo ad altro".

Sabato partita da vivere con una consapevolezza diversa?

"No. In questo campionato le partite e gli avversari non ti permettono questo. Sai che sabato andrai ad affrontare una grande squadra che non c'entra nulla con la classifica che ha in questo momento. Sarà estremamente difficile ma il Genoa è pronto, lo ha dimostrato e penso che da qui in avanti lo dimostrerà sempre di più".

Tre aggettivi per Pandev.

"Straordinario, serio e generoso. E' la sintesi di un giocatore che un allenatore vuole avere".