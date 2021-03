Genoa, Ballardini: "Meritavamo qualcosa in più, è mancato l'ultimo passaggio"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha analizzato la sconfitta maturata nel lunch match contro la Roma all'Olimpico. "Potevamo fare qualcosa in più, abbiamo rubato tante volte la palla e potevamo essere più bravi nella qualità del passaggio. Siamo mancati nell'ultimo passaggio. Io ero preoccupato anche prima del derby per i calci piazzati, abbiamo preso due gol simili e bisogna essere più bravi perché non si può saltare senza contrasto. Il Genoa ha fatto venti punti in tredici partite, magari in alcune non meritavamo di perdere o di vincere ed oggi come nel derby meritavamo qualcosa in più. Bisogna andare avanti così".

L'impressione è che nel primo tempo portava pochi uomini ad attaccare il Genoa?

"E' vero, ma in parte. Il Genoa e la Roma sono alla terza partita in una settimana, abbiamo speso molto anche oggi e non abbiamo quella proprietà di palleggio di certe squadre. Ci sta che alla terza partita non ci fosse quella gamba così brillante".