Genoa, Ballardini: "Parma poco fortunato in alcune gara, meritava qualcosa in più"

Già vigilia di campionato per il Genoa, atteso domani dall'anticipo di campionato contro il Parma: "Ai miei ragazzi ho detto che andiamo ad incontrare una squadra che ha una guida tecnica consolidata - ha detto Ballardini ai microfoni di Genoa Channel -. Si conoscono molto bene, stanno facendo molto bene e hanno fatto dei risultati importanti. In alcune partite non sono neanche stati così fortunati e meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che si conosce da tanti hanno e che ha un allenatore che è tanti anni che è lì. Tutti questi sono motivi che ti spingono a stare molto attento e a fare del tuo meglio".

