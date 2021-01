Genoa, Ballardini: "Vittoria meritata. Destro c'è sempre, Strootman si sta integrando bene"

vedi letture

Un successo importantissimo per il Genoa. La squadra rossoblu ha superato 1-0 il Cagliari con gol di Mattia Destro. Al termine del match del "Ferraris", il tecnico Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa.

Una vittoria importante.

"Una vittoria importantissima contro una squadra che per me centra poco con la zona bassa della classifica. Il Cagliari è una squadra che ha spessore fisico, tecnico, ha personalità. Complimenti al Genoa perchè è riuscito a vincere una partita difficilissima. E' una gran bella vittoria ma il percorso è ancora molto duro".

Avete mancato un po' di occasioni dopo il vantaggio rischiando anche il pari.

"Il Genoa ha fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa ci siamo abbassati un po' troppo e nella gestione della palla nelle ripartenze non siamo stati puliti e chiari. Nonostante questo abbiamo avuto tre palle-gol e loro alla fine hanno avuto mi pare l'unica palla-gol chiara. Penso che per tutto quello che si è visto il Genoa ha meritato di vincere".

Il gol di Destro?

"Gol lo ha sempre fatto. Lui fa la partita, c'è sempre. C'è quando si deve difendere, c'è quando si deve attaccare. Questo è quello che lui si sente di fare e lo fa con entusiasmo. Il premio arriva grazie a quello che si guadagna nella partita".

Strootman ha avuto un grandissimo impatto.

"E' un giocatore di uno spessore che non devo certo dire io o sottolinearlo. Ha capito tutto, si sta integrando con grandissima intelligenza, con grande umiltà. Cosa dire? Bravissimo".

La squadra sembra trasformata dal suo arrivo. Qual è il segreto?

"Non lo so. Siamo arrivati e abbiamo cercato, come dico sempre, di metterci tutto quello che sappiamo. Il nostro quotidiano, le idee, la nostra sensibilità, la nostra attenzione come fanno tutti gli allenatori. Noi portiamo il nostro bagaglio umano e tecnico. Non le so dire di più".