Ufficiale Genoa, blindato il talento Joi Nuredini: contratto fino al 2029 per l'attaccante

Il Genoa ha blindato uno dei suoi talenti più interessanti. Come fa sapere il club rossoblù, Joi Nuredini ha rinnovato il suo contratto fino al 2029. Di seguito la nota del club:

Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Joi Nuredini fino al 30/6/2029. L’attaccante nato Savona a il 5/8/2007, tra i talenti emergenti a livello europeo con l’Albania U19 ha realizzato in maglia rossoblù 32 gol in 75 partite con U20, U18 e U17 e nel gennaio scorso ha debuttato in serie A durante il match Parma-Genoa.

A febbraio il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico in seguito ad una distrazione del legamento crociato anteriore. Il recupero sta proseguendo come da protocollo e nei prossimi mesi tornerà a disposizione dello staff tecnico.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Il Genoa si conferma vivaio di talenti e quella di Joi è una delle testimonianze più chiare. Ora la nostra responsabilità è quella di far crescere prospetti come lui e farlo maturare al meglio anche in momenti di difficoltà come quello che sta vivendo e dal quale siamo sicuri che ne uscirà più forte di prima”.

Il calciatore Joi Nuredini: “E’ stato senza dubbio un anno speciale per me con il debutto in serie A e poi con l’infortunio al legamento. Questo prolungamento del contratto mi dà carica e responsabilità e mi trasmette grande fiducia da parte della società che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.