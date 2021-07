Genoa, Cassata: "Voglio rifarmi dopo un anno complicato. Spero che Pandev torni presto"

Il centrocampista del Francesco Cassata ha parlato a Sky Sport dal ritiro del Grifone: "Spero di essere un nuovo acquisto per il Genoa, lo deciderà il campo. È stata un annata pesante ma con il lavoro tornerò a togliermi soddisfazioni. Vedremo quale sarà il mio ruolo, il mister ha le idee chiare e vedremo anche il modulo. Sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. Come dicevo ho passato momenti brutti, lontano dalla squadra, la pesca mi ha aiutato a ritrovare la serenità e le sicurezze che avevo perso. Pandev? Ci auguriamo che arrivi presto, con lui ho un rapporto speciale, è stato quasi un padre. Per noi è un pilastro, ci auguriamo che torni. Adesso ci sta pensando ma da quello che abbiamo capito vorrebbe fare un altro anno, anche per chiudere la sua carriera con il tifo".