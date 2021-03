Genoa, Criscito: "Ballardini ci ha cambiato la testa. Vogliamo la salvezza, in fretta"

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha ripercorso la propria avventura al Grifone fino a oggi: "Sono arrivato nel club a 14 anni e cerco ogni giorno di essere un esempio anche fuori dal Genoa. Io il terzo genoano per presenze in A? Nella storia restano solo le salvezze e a quello puntiamo. E in fretta". Parlando di Ballardini: "Il mister ha inciso tanto, Il nuovo allenatore ha portato energia. Ha lavorato sulla nostra testa, il suo merito è stato questo". Menzione speciale per Strootman: "È un esempio, anche per il sottoscritto. Nonostante la carriera importante si è presentato qui con umiltà e mettendosi subito a disposizione".