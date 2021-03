Genoa, è il momento del graffio decisivo: tre sfide salvezza all'orizzonte per i rossoblu

vedi letture

Udinese, Parma e Fiorentina. Questo il tris di avversarie che il Genoa troverà sul proprio cammino nelle prossime tre partite di campionato. Dopo una super partenza, i rossoblu hanno rallentato la propria corsa. Dopo quattro vittorie ottenute in cinque sfide che l'hanno proiettata in una situazione di classifica più tranquilla, la squadra di Ballardini ha pareggiato contro Torino, Verona e nel derby contro la Sampdoria perdendo poi contro Inter e Roma. Il calendario non ha certamente aiutato visto che nel giro di due settimane Criscito e compagni hanno affrontato gli scaligeri di Juric, squadra molto ostica, la capolista di Antonio Conte e i giallorossi di Fonseca.

Sabato sera l’Udinese - La posizione di classifica non è preoccupante ma mister Ballardini vorrà dai suoi ragazzi la massima concentrazione nelle prossime tre gare. Si partirà sabato sera dall’Udinese di Luca Gotti, squadra che ha saputo dare l'accelerata giusta per mettersi a riparo da brutti scherzi. Il tecnico ravennate non avrà a disposizione gli squalificati Destro e Masiello, diffidati e ammoniti all'Olimpico. In difesa dovremmo rivedere Edoardo Goldaniga, che in queste sfide ha comunque dato le garanzie giuste, mentre in attacco potrebbe giocare dal primo minuto Gianluca Scamacca.

Poi Parma e Fiorentina - A cavallo della pausa per le Nazionali ci saranno due sfide molto importanti contro due avversarie in lotta per non retrocedere. Prima della sosta il Grifone volerà a Parma contro i gialloblu di D'Aversa, penultimi in classifica e alla disperata ricerca di una svolta. Il 3 aprile invece arriverà a Marassi la Fiorentina. I viola al momento hanno 26 punti in classifica e rappresentano un avversario diretto nella corsa alla permanenza in Serie A. Testa sul pezzo e lavorare in casa Genoa. E' il momento di dare il graffio giusto per la salvezza.