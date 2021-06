Genoa, il giovane Dumbravanu: "Mi ispiro a Sergio Ramos. Che emozione sfidare CR7"

Daniel Dumbravanu, giovane difensore della Primavera del Genoa, che nella passata stagione ha fatto il suo debutto in serie A sotto la guida di Ballardini, è stato intervistato da Il Secolo XIX: "Sono qui dal 2018, all'inizio non è stato facile, venivo da lontano, ma quest'anno è andata molto bene. E sì, ho vissuto la gioia del debutto in prima squadra contro la Juve: Ballardini mi ha dato una grande chance. Che emozione sfidare Ronaldo. E mi hanno impressionato Chiellini, Bonucci, Morata: campioni veri. Come lo sono tanti giocatori del Genoa con cui ho avuto l'opportunità di allenarmi più volte"

Dumbravanu, che andrà in ritiro con la prima squadra con l'obiettivo di giocarsi le sue carte in serie A la prossima ragione, non ha dubbi sul modello a cui si ispira: "Sergio Ramos. È al Real Madrid e gioca da 15 anni allo stesso altissimo livello, con la testa centrata sugli obiettivi. E poi ammiro Alaba, che pure andrà al Real: ha un gran mancino, fortissimo pure su punizione".