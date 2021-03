Genoa, iniziata la trattativa col Marsiglia per tentare di riscattare Strootman

vedi letture

Sono iniziate le trattative tra il Genoa e il Marsiglia per il futuro di Kevin Strootman. Il centrocampista è arrivato in prestito secco a gennaio, con lo stipendio parzialmente pagato dal club francese. Un'operazione che nei prossimi giorni il ds del Grifone Marroccu, discuterà con Longoria, collega del Marsiglia. L'ingaggio da 5 milioni di euro fino al 2023 che l'olandese ha con i transalpini non è sostenibile dal club di Preziosi ed è per questo che si cerca una soluzione. Da non sottovalutare l'inserimento di altre squadre dopo l'ottimo girone di ritorno che Strootman sta disputando in rossoblu. A riportarlo è Il Secolo XIX.